Диагонали ромба относятся как 2:3, а их сумма равна 25. Найдите площадь ромба.
Геометрия
Диагонали ромба относятся как 2:3, а их сумма равна 25. Найдите площадь ромба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3х=25 х=5 2х=10 3х=15 S ромба = 15*10/2=75см²
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