сколько времени потребуется для того чтобы проплытьна моторной лодке 90 км против течения если её собственная скорость 20 км/ч а скорость течения реки 2 км/ч
Математика
сколько времени потребуется для того чтобы проплытьна моторной лодке 90 км против течения если её собственная скорость 20 км/ч а скорость течения реки 2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение:(20км/ч-2км/ч)=18км/ч-скорость лодки против течения. t=90км/18км/ч=5ч Ответ:5 часов.
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