сколько времени потребуется для того чтобы проплытьна моторной лодке 90 км против течения если её собственная скорость 20 км/ч а скорость течения реки 2 км/ч

Математика

сколько времени потребуется для того чтобы проплытьна моторной лодке 90 км против течения если её собственная скорость 20 км/ч а скорость течения реки 2 км/ч

Автор: Гость