Через точку К, не лежащую между параллельными плоскатями a(альфа) и B(бета) проведены прямые a и b. Прямая а пересекает плоскости альфа и бета в точках А1 и A2 соответственно, b- в точках B1 и B2. Найти KB2, если А1B1:А2В2 = 3 ...

Геометрия

Через точку К, не лежащую между параллельными плоскатями a(альфа) и B(бета) проведены прямые a и b. Прямая а пересекает плоскости альфа и бета в точках А1 и A2 соответственно, b- в точках B1 и B2. Найти KB2, если А1B1:А2В2 = 3 : 4, КВ1 = 14.

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