тане 12 лет, саше 4 года. на сколько лет таня старше саши
Математика
тане 12 лет, саше 4 года. на сколько лет таня старше саши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-4=8 лет Тане старше 8 лет от Саши
Гость:
Решение:12-4=8(лет)-разница в возрасте Ответ:на 8 лет Таня старше Саши.
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