за 5 суток полностью испарилось 5*10^-2кг воды.Сколько в среднем молекул вылетало с поверхности воды за 1с?

Гость: Гость:

50 гр воды это 2,777(7)8 моль воды (масса деленная на молярную массу, молярная = 18), в 1 моле 6,023*10^23штук атомов. В 5 сутках 432000 сек, значит: 2,778*6,023*10^23/432000 =3,87*10^18 штук