найдите массу и число молекул при н.у. для : а) 11,2 л кислорода ; б) 5,6 м в кубе ; в) 22,4 мл хлора
Химия
найдите массу и число молекул при н.у. для : а) 11,2 л кислорода ; б) 5,6 м в кубе ; в) 22,4 мл хлора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нормальных условиях 1 моль газа занимает объем 22,4 литра и содержит 6,02*10^23 молекул. а) 11,2 л кислорода 11,2 л кислорода составляют 0,5 моль, имеют массу (молекулярная масса молекулы кислорода 32 г/моль) 0,5*32=16 г и содержат 0,5*6,02*10^23=3,01*10^23 молекул б) 5,6 м в кубе 5,6 кубических метров = 5600 л Данный объем составляет: 5600/22,4=250 моль газа Масса газа будет составлять 250*(молекулярная масса газа) Число молекул: 250*6,02*10^23=1,505*10^26 молекул в) 22,4 мл хлора 22,4 мл=0,0224 л Количество молей: 0,0224/22,4=0,001 моль молекулярная масса молекулы хлора 71 г/моль Масса хлора будет 71*0,001=0,071 г Количество молекул: 0,001*6,02*10^23=6,02*10^20 молекул
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