Сколько молекул содержится в 1кг водорода (H2)?
Физика
Сколько молекул содержится в 1кг водорода (H2)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=m/M N=Na*n n= 1000/1=1000 моль N=6,02 * 10^ ²³ * 1000 = 6020 * 10 ²³ = 602 * 10^24 молекул Итого: 6,02 * 10^26 молекул Na - число Авогадро
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