как вы считаете ,надо ли молодежи участвовать в работе политических партий

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Ведь политики не существует детской и взрослой. Всё просто. Либо ты участвуешь в политических процессах, либо нет. … уверен, что участие молодёжи в работе политических партий, несомненно, плюс - это позволит нам лучше слышать друг друга.