Чому дорівнює жосткість води, якщо для її усунення до 100л. води потрібно додати 40г. карбонату натрію?

Химия

Чому дорівнює жосткість води, якщо для її усунення до 100л. води потрібно додати 40г. карбонату натрію?

Автор: Гость