Чому дорівнює жосткість води, якщо для її усунення до 100л. води потрібно додати 40г. карбонату натрію?
Химия
Чому дорівнює жосткість води, якщо для її усунення до 100л. води потрібно додати 40г. карбонату натрію?
Ответ(ы) на вопрос:
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Рівняння: Na2CO3 + Ca(+)=>CaCO3 + 2Na(+) Молекулярні маси: Na2CO3 - 106 г/моль Ca(+) - 40 г/моль Пропорція: 106 г карбонату натрію зв’язують 1 моль йону кальцію 40 г карбонату натрію зв’язують Х моль йону кальцію Знаходимо Х: Х=40*1/106=0,377 моль Тобто, у 100 літрах води містилося 0,377 моль іонів кальцію, тоду у 1 літрі міститься 0,377/100=0,00377 моль іонів кальцію. Жорсткість води визначається в одиницях ммоль/л. Отримане значення жорсткості складає 3,77 ммоль/л
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