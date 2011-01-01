написать письмо учителю от лица ученика 5 класса 1)Приветствие 2)поздравление с Новым 2011 годом 3) впечатление об учёбе 4)ожидание от уроков в будущем 5)заключение
Русский язык
написать письмо учителю от лица ученика 5 класса 1)Приветствие 2)поздравление с Новым 2011 годом 3) впечатление об учёбе 4)ожидание от уроков в будущем 5)заключение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемая ..........., приветствует Вас ученик 5 класса! Поздравляю вас с Новым 2011 годом ! Уже прошел целый год с того времени, как Вы начали нас учить. Мне очень хотелось поблагодарить Вас за ваши уроки, русского языка. Вы всегда к нам внимательны, добры. Мы часто играли во всевозможные игры, при помощи которых легко запоминается новый материал. Я надеюсь что в новом году Вы нас еще порадуете и откроете новые глубины в науки.С уважением ученик 5 класса ..................
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