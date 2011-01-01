определите,какова велечина чистой прибыли предприятия,если выручка от продаж составляет 3млн р..затраты на производтво-2,1 млн р.а налог на прибыль-30 %

Технология

определите,какова велечина чистой прибыли предприятия,если выручка от продаж составляет 3млн р..затраты на производтво-2,1 млн р.а налог на прибыль-30 %

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