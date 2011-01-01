определите,какова велечина чистой прибыли предприятия,если выручка от продаж составляет 3млн р..затраты на производтво-2,1 млн р.а налог на прибыль-30 %
Технология
определите,какова велечина чистой прибыли предприятия,если выручка от продаж составляет 3млн р..затраты на производтво-2,1 млн р.а налог на прибыль-30 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 млн р - 2,1 млн р = 0,9 млн р (доходы - расходы = прибыль) 0,9 - (0,9*0,3) = 0,67 млн р (вычтем из прибыли налог на прибыль)
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