до обеда выгрузили 7/10зерна находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?

Математика

до обеда выгрузили 7/10зерна находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?

Автор: Гость