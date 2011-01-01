до обеда выгрузили 7/10зерна находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?

Математика
до обеда выгрузили 7/10зерна находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
до обеда выгрузили 7/10зерна находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны? 42*10/7=60 тонн
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