в саду 147 деревьев. яблонь в три раза больше ,чем слив и на 28 деревьев больше,чем груш.Сколько яблонь?
Математика
в саду 147 деревьев. яблонь в три раза больше ,чем слив и на 28 деревьев больше,чем груш.Сколько яблонь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблонь (х) Груш (х-28) слив (х/3) Составим уравнение : х+х-28+х/3=147 х= 75 Ответ: 75 яблонь
Гость:
х+х/3+(х-28)=147;дальше находим общий знаменатель -зто 3,тогда получится 3х+х+3х-84÷3=147;7х-84÷3=147;7х-84=147·3;7х-84=441;х=75-яблонь;знак ÷-это дробь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Какую длину должна иметь перекладина, чтобы её можно было положить концами на две вертикальные опоры высотой 9 и 5, поставленные на расстоянии 3 од...
Математика
до обеда выгрузили 7/10зерна находившегося в товарном вагоне.Сколько тонн зерна было в вагоне,если выгрузили 42 тонны?
Технология
определите,какова велечина чистой прибыли предприятия,если выручка от продаж составляет 3млн р..затраты на производтво-2,1 млн р.а налог на прибыль...
Русский язык
написать письмо учителю от лица ученика 5 класса 1)Приветствие 2)поздравление с Новым 2011 годом 3) впечатление об учёбе 4)ожидание от уроков в буд...
Математика