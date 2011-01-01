в саду 147 деревьев. яблонь в три раза больше ,чем слив и на 28 деревьев больше,чем груш.Сколько яблонь?

Математика

в саду 147 деревьев. яблонь в три раза больше ,чем слив и на 28 деревьев больше,чем груш.Сколько яблонь?

Автор: Гость