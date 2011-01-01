Вычислите количество вещества, которое составляет 490 г фосфорной кислоты. Рассчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты.
Химия
Вычислите количество вещества, которое составляет 490 г фосфорной кислоты. Рассчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем кол-во вещ-ва по форуле: m/M= 490/98(тк Н3PO4=1*3+31+16*4=98) = 5(моль) 2)найдем колич-во атомов всей кислоты по ф-ле: Nавогадро*кол-во вещ-ва=6*1023*5=30*1023 3) составляем пропорцию: 8ат(всей кислоты Н3РО4) - 30*1023 3ат( водород из к-ты) - Х => Х=3*30*1023/8= 11,25*1023 вроде так)
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