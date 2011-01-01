Вычислите количество вещества, которое составляет 490 г фосфорной кислоты. Рассчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты.

Химия

Вычислите количество вещества, которое составляет 490 г фосфорной кислоты. Рассчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порции кислоты.

Автор: Гость