На сжигание 0.5 г металла потребовалось 0.23 л кислорода (н.у.). Назовите металл, если его валентность равна 2. Чему равна масса эквивалента металла.
Химия
На сжигание 0.5 г металла потребовалось 0.23 л кислорода (н.у.). Назовите металл, если его валентность равна 2. Чему равна масса эквивалента металла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции в общем виде: 2Me + O2 => 2MeO Пусть молекулярная масса метала равняется Х. Составляем пропорцию: 2*Х грамм металла оксиляются 22,4 литрами О2 0,5 грамм металла оксиляются 0,23 литрами О2 Находим Х: Х=0,5*22,4/(2*0,23)=24,3 г/моль Данным металом является Магний. Масса эквивалента металла равняется 12.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в треугольнике ABC стороны AB и BC равны а отрезок BFего медиана. Найдите градусную меру угла ABC если угол ABF равен 40 градусов.
Геометрия
Химия
Вычислите количество вещества, которое составляет 490 г фосфорной кислоты. Рассчитайте число атомов водорода, которое будет содержаться в этой порц...
Математика
в саду 147 деревьев. яблонь в три раза больше ,чем слив и на 28 деревьев больше,чем груш.Сколько яблонь?