На сжигание 0.5 г металла потребовалось 0.23 л кислорода (н.у.). Назовите металл, если его валентность равна 2. Чему равна масса эквивалента металла.

Химия

На сжигание 0.5 г металла потребовалось 0.23 л кислорода (н.у.). Назовите металл, если его валентность равна 2. Чему равна масса эквивалента металла.

Автор: Гость