при дії хлоридної кислоти на суміш порошку металічного цинку і його оксиду масою 7,3 г виділилося 1,12 л водню (н.у.). Скільки кислоти було затрачено в реакції?

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Реакції: Zn + 2HCl => ZnCl2 + H2 ZnO + 2HCl => ZnCl2 + H2O Молекулярні маси Zn - 65 г/моль ZnO - 81 г/моль HCl - 35,5 г/моль Знаходимо вміст цинку в суміші: 65 г цинку витісняє 22,4 л водню Х г цинку витісняє 1,12 л водню Знаходимо Х: Х=1,12*65/22,4=3,25 г Знаходимо масу хлоридної кислоти: 65 г цинку взаємодіє з 2*35,5 г хлоридної кислоти 3,25 г цинку взаємодіє з Y г хлоридної кислоти Знаходимо Y: Y=3.25*2*35,5/65=3,55 г 81 г оксиду цинку взаємодіє з 2*35,5 г хлоридної кислоти (7,3-3,25) г оксиду цинку взаємодіє з Z г хлоридної кислоти Знаходимо Z: Z=(7,3-3,25)*2*35,5/81=3,55 г Знаходимо загальну масу кислоти, витрачену на реакцію: 3,55+3,55=7,1 г Відповідь: затрачено 7,1 г хлоридної кислоти