cos t =1
Алгебра
cos t =1
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Частный случай: [latex]cos t=1[/latex] [latex]t=2 \pi n,[/latex] [latex]n[/latex] ∈ [latex]Z[/latex]
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