все реакции с серой
Химия
все реакции с серой
Ответ(ы) на вопрос:
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1)Pb+S=pbS 2)H2+S=H2S 3)Al+S=Al2S3 4)Fe+S=FeS 5)S+Cl2=SCl2 6)S+O2=SO2 7)S+3F2=SF6 8)2P+3S=P2S3 9)Mg+S=MgS 10)Ca+S=CaS
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