Голубая акула плывёт со скоростью 600м /мин.За какое время она достигнет берега,если находится на расстоянии 3 км от него ?
Математика
Голубая акула плывёт со скоростью 600м /мин.За какое время она достигнет берега,если находится на расстоянии 3 км от него ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.600м = 0,6 км/мин 2.3км/0,6 км/мин = 5 минут
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