Голубая акула плывёт со скоростью 600м /мин.За какое время она достигнет берега,если находится на расстоянии 3 км от него ?

Математика

Голубая акула плывёт со скоростью 600м /мин.За какое время она достигнет берега,если находится на расстоянии 3 км от него ?

Автор: Гость