Найдите объем (н.у.) и число молекул 132кг. оксида углерода (IV)
Химия
Найдите объем (н.у.) и число молекул 132кг. оксида углерода (IV)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
объем равен произведению ню на молярный объем. ню равно отношению массы к молярной массе. молярная масса CO2 равна 44 г/моль. ню равно 132000 г. / 44 г/моль = 3000 моль. объем равен 3000 моль умноженное на 22.4 л/моль = 67200л. число молекул равно масса умноженная на число Авогадро и деленное на молярную массу = 132000 г * 6.02 * 10 в 23 степени моль в минус 1 степени и все это деленной на 44 г/моль = 18060*10 в 23 степени молекул. Ответ: объем равен 67200л. число молекул равно 18060 * 10 23 степени молекул.
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