какова масса изделия из золота, содержащего N=1,2*1021 атомов? 2.какое количество бериллия имеют массу, равную массе 0.5 моль серы? 3.какова масса водорода в 1 л воды? сама-то вроде решила... но не до конца уверена...

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какова масса изделия из золота, содержащего N=1,2*1021 атомов? Атомная масса золота 197 г/моль Пропорция: 197 г золота содержит 6,02*1023 атомов Х г золота содержит 1,2*1021 атомов Находим Х: Х=197*1,2*1021/6,02*1023=0,393 г 2.какое количество бериллия имеют массу, равную массе 0.5 моль серы? Атомные массы: Сера 32 г/моль Бериллий 9 г/моль Пропорция: 0,5 моль серы весят =32 г*0,5=16г Пропорция: 1 моль бериллия весит 9 г Х моль бериллия весит 16 г Находим Х: Х=1*16/9=1,78 моль 3.какова масса водорода в 1 л воды? Формула Н2О. Молекулярная масса 18 г/моль. Содержание водорода: 2/18=0,11 Два варианта: для воды в парообразном состоянии: 1 л*0,11 = 0,11 л водорода. Масса составит: 2 г водорода занимают объем 22,4 л Х г водорода занимают объем 0,11 л Х=0,11*2/22,4=0,0098 г для воды в жидком состоянии: плотность равна 1, поэтому 1 л воды весит 1 кг значит масса водорода составит 0,11 кг (110г)