У дороги на посту стоят два часовых. Один смотрит в одну сторону дороги, а другой - в противоположную, но при этом они видят друг друга. Как такое может быть? Варианты с отражениями и т.п. - исключены.
История
У дороги на посту стоят два часовых. Один смотрит в одну сторону дороги, а другой - в противоположную, но при этом они видят друг друга. Как такое может быть? Варианты с отражениями и т.п. - исключены.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часовые стоят лицом друг к другу : первый видит одну сторону дороги, второй противоположную
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какова масса изделия из золота, содержащего N=1,2*1021 атомов? 2.какое количество бериллия имеют массу, равную массе 0.5 моль серы? 3.какова масса ...
Математика
Голубая акула плывёт со скоростью 600м /мин.За какое время она достигнет берега,если находится на расстоянии 3 км от него ?
Химия