Найдите обьем прямоугольного параллепипеда,стороны основания которого равны 6 сантиметров и 10 сантиметров,а высота равна 13 сантиметров
Геометрия
Найдите обьем прямоугольного параллепипеда,стороны основания которого равны 6 сантиметров и 10 сантиметров,а высота равна 13 сантиметров
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Гость:
V=6см*10см*13см=780см³
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