1,8:1,9 + 1,7:3,8 и( 0,63*0,15*0,44) : (0,03*0,88*0,81)
Алгебра
1,8:1,9 + 1,7:3,8 и( 0,63*0,15*0,44) : (0,03*0,88*0,81)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1,8:1,9 + 1,7:3,8=0,947+0,447=1,4 2.( 0,63*0,15*0,44) : (0,03*0,88*0,81) =0,04158:0,021384=1,9
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