на спортивные соревнования прибыло 120 участников среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта . Сколько процентов участников являются мастера спорта ? Какую часть от всех составляют кандидаты в мастера спо...

Математика

на спортивные соревнования прибыло 120 участников среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта . Сколько процентов участников являются мастера спорта ? Какую часть от всех составляют кандидаты в мастера спорта?

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