на спортивные соревнования прибыло 120 участников среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта . Сколько процентов участников являются мастера спорта ? Какую часть от всех составляют кандидаты в мастера спо...
Математика
на спортивные соревнования прибыло 120 участников среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта . Сколько процентов участников являются мастера спорта ? Какую часть от всех составляют кандидаты в мастера спорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастера спорта составляют: (36/120)*100%=30% Кандидаті в мастера спорта: (60/120)=0,5 или 1/2 или 50%
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