В пакете лежат конфеты. Если раздать их детям по 5 конфет каждому,то двоим детям конфет не достанется,а если раздать по 4 конфеты,то 17 конфет останется. Сколько конфет в пакете?

Математика
В пакете лежат конфеты. Если раздать их детям по 5 конфет каждому,то двоим детям конфет не достанется,а если раздать по 4 конфеты,то 17 конфет останется. Сколько конфет в пакете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x-10=4x+17 x=27 детей проверим 27*5-10=125 4*27+17=125
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