В пакете лежат конфеты. Если раздать их детям по 5 конфет каждому,то двоим детям конфет не достанется,а если раздать по 4 конфеты,то 17 конфет останется. Сколько конфет в пакете?

Математика

В пакете лежат конфеты. Если раздать их детям по 5 конфет каждому,то двоим детям конфет не достанется,а если раздать по 4 конфеты,то 17 конфет останется. Сколько конфет в пакете?

Автор: Гость