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докажите что площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.Вычислите площадь ромба, если диагонали равны а) 3,2 дм 14см б)4,6см и 2 см если мы построим ромб,как показана рис (прикреплен), то увидим что S прятоугольника =2S ромба , поэтому площадь ромба равна половине произведения его диагоналей. S=d1*d2/2 3.2*14/2=22.4 4.6*2/2=4.6