По каким внешним признакам отличаются брюхоногие моллюски от головоногих?
Биология
По каким внешним признакам отличаются брюхоногие моллюски от головоногих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брюхоногие имеют раковину (не состоящую из створок); головоногие раковины не имеют, но имеют несколько щупалец. Сам ответ напрашивается из вопроса. Внешнее строение. Брюхоногие - брюхо-нога. Это разнообразные улитки пресноводные (в том числе и аквариумные) и морские (букцениды, нептунеи и др.). У них, как правило есть раковины спирально завитые. Но есть и без оных, для примера слизни. А головоногие - ноги (щупальца и руки) растут из головы, вокруг ротового отверстия заканчивающегося клювом (наподобие как у попугая). Кальмары, каракатицы, осьминоги, аргонавты. морские виды. Многие из них свободноплавающие пелагические, но есть и придонные.
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