какова изрезанность береговой линии материка евразия

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Изрезанность (расчлененность) - это отношение длины береговой линии к площади материкаПо изрезанности береговой линии Евразия занимает второе место среди материков, уступая Северной Америке. Однако, если брать в пределах Евразии части света, то Европа имеет самый высокий показатель изрезанности среди всех других частей света