какова изрезанность береговой линии материка евразия

Українська література
какова изрезанность береговой линии материка евразия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изрезанность (расчлененность) - это отношение длины береговой линии к площади материкаПо изрезанности береговой линии Евразия занимает второе место среди материков, уступая Северной Америке. Однако, если брать в пределах Евразии части света, то Европа имеет самый высокий показатель изрезанности среди всех других частей света
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
По каким внешним признакам отличаются брюхоногие моллюски от головоногих?
Ответить
Химия
1. Сожгли 2 моль фосфора. Полученный оксид растворили в воде. Рассчитайте сколько граммов ортофосфорной кислоты при этом получено. 2. Рассчитайте, ...
Ответить
Математика
В пакете лежат конфеты. Если раздать их детям по 5 конфет каждому,то двоим детям конфет не достанется,а если раздать по 4 конфеты,то 17 конфет оста...
Ответить
Геометрия
докажите что площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.Вычислите площадь ромба, если диагонали равны а) 3,2 дм 14см ...
Ответить
Математика
на спортивные соревнования прибыло 120 участников среди которых 36 мастеров спорта и 60 кандидатов в мастера спорта . Сколько процентов участников ...
Ответить