углы ромба относятся как 1:3,а его сторона равна 8см.найти площадь ромба сторона которого равна 5корень3см,а один из углов равен 120градусов

углы ромба относятся как 1:3,а его сторона равна 8см.найти площадь ромба 1+3=4 180*4=45 s=a^2*sin45=64*√2/2=32√2 найти площадь ромба сторона которого равна 5корень3см,а один из углов равен 120градусов 180-120=60 s=a^2*sin60=75*√3/2=37.5√3

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углы ромба относятся как 1:3,а его сторона равна 8см. найти площадь ромбаРешение: Пусть коэффициент пропорциональности равен х. Тогда углы ромба х и 3х. х + 3х = 180; 4х = 180; х = 45; S = a^2 * sin45 = 8^2 * sin45 = =64*корень из2/2=32коня из2; найти площадь ромба сторона которого равна 5корень3см,а один из углов равен 120градусов Решение: S = a^2 * sin120 = =(5корень3)^2 * sin(180 - 60) = 75 * sin60 = 75 * корень из3/2=37,5корней из 3