найдите числа, равные удвоенной сумме своих цифр.

Математика
найдите числа, равные удвоенной сумме своих цифр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x+y=(x+y)*2 10x+y=2x+2y 8x=y подставь в место х число , найди у например х=1у=8 18=(1+8)*2
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