Четыре одинаковые бочки вмещают 26 вёдер воды.Сколько вёдер воды могут вместить 10 таких бочек?
Математика
Четыре одинаковые бочки вмещают 26 вёдер воды.Сколько вёдер воды могут вместить 10 таких бочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26/4=6,5 ведер воды в одной бочке 10*6,5=65 ведер воды в 10 бочках)))))
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