Четыре одинаковые бочки вмещают 26 вёдер воды.Сколько вёдер воды могут вместить 10 таких бочек?

Математика
Четыре одинаковые бочки вмещают 26 вёдер воды.Сколько вёдер воды могут вместить 10 таких бочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26/4=6,5 ведер воды в одной бочке 10*6,5=65 ведер воды в 10 бочках)))))
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