9(3х-7)+3(8х-11)=3(9х+8)

Математика
9(3х-7)+3(8х-11)=3(9х+8)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9(3х-7)+3(8х-11)=3(9х+8) 27x-63+24x-33=27x+72 24x=120 x=5
Гость:
9(3х-7)+3(8х-11)=3(9х+8) 27х-63+24х-33=27х+24 27х+24х-27х=24+33+63 24х=120 х=120/24 х=5
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