W(C)=82,76%,W(H)=7,24%,Dвоздуха=2.CxHy=?

Гость: Гость:

Неправильно записано задание! Содержание водорода должно быть 17,24% (пропущена единица) Разделим содержание элементов в соединении на атомные массы элементов: 82,76/12:17,24/1=6,9:17,24 Делим почленно на меньшее число (на 6,9): 6,9/6,9:17,24/6,9=1:2,5 Так как по воздуху плотность газа 2, а молекулярная массаь воздуха 29 г/моль, то молеклярная масса искомого газа будет 2*29=58 г/моль Составляем уравнение нахождения молекулярной массы газа: (коэффициенты полученного соотношения умноженные на молекулярные массы составляющих формулу элементов). к - коэффициент пропорциональности 1*12к+2,5*1к=58 к=58/(12+2,5)=4 Подставляем значение к и находим суммарные массы составляющих элементов: углерода 12*4=48 водорода 2,5*4=10 количество атомов углерода в соединении 48/12=4 количество атомов водорода в соединении 10/1=10 Соединение С4Н10 (бутан)