Найти значение производной функции f(x)=3x3+4x-1 в точке x=3
Алгебра
Найти значение производной функции f(x)=3x3+4x-1 в точке x=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f`(x)=9x²+4 f`(3)=9*9+4=81+4=85
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