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Оксид углерода (IV) полученный при сжигании 50г угля пропустили через Ва(ОН)2. Какая масса осадка образовалась если массовая доля углерода в угле составляет 96%. Реакции: C + O2 => CO2 CO2 + Ba(OH)2 => BaCO3 + 2H2O Суммарное уравнение: C + O2+ Ba(OH)2 => BaCO3 + 2H2O Молекулярные массы: С - 12 г/моль BaCO3 - 197 г/моль Считаем массу углерода, содержащуюся в угле: 50 г*96/100=48 г Составляем пропорцию: из 12 г углерода образуется 197 г BaCO3 из 48 г углерода образуется Х г BaCO3 Находим Х: Х=48*197/12=788 г. Ответ: образуется 788 г осадка