Массовая доля (в %) хлорида амония в растворе,полученном при выпадаии 100г воды из 500 г 20%-ого раствора хлорида аммония,равна:а-37.5,б-25.0,в-31.5,г-12.5 ответ обосновать решением задачи
Химия
Массовая доля (в %) хлорида амония в растворе,полученном при выпадаии 100г воды из 500 г 20%-ого раствора хлорида аммония,равна:а-37.5,б-25.0,в-31.5,г-12.5 ответ обосновать решением задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем формулу нахождения концентрации раствора в первом и втором случае (после выпаривания): Х/500=W1, откуда Х=500*W1 X/400=W2, откуда Х=400*W2 где X-масса хлорида аммония в растворе Приравняем через Х оба уравнения: 500*W1=400*W2, откуда W2=500*W1/400 Подставляем значения: W2=500*20%/400=25% Верный ответ б)
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