три шага папы в длину такие же,как пять шагов его сына.в то время когда папа делает шесть шагов,его сын сделает семь.папа начал ходьбу после того как его сын сделал 30 шагов. сколько шагов должен сделать папа,чтобы догнать сына?
Математика
три шага папы в длину такие же,как пять шагов его сына.в то время когда папа делает шесть шагов,его сын сделает семь.папа начал ходьбу после того как его сын сделал 30 шагов. сколько шагов должен сделать папа,чтобы догнать сына?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну мне кажется что : Папа :сын как 3:5 Получается сын сделал 30 шагов = в 6 раз больше чем 3 шага папы Получается папа должен сделать 3*6 шагов тоесть 18 шагов чтобы догнать сына
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