Подобрать к слову сказка,родственные слова.Оъяснить значение каждого записанного слова.
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Подобрать к слову сказка,родственные слова.Оъяснить значение каждого записанного слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сказ -повествование от лица рассказчика; сказание - в фольклоре повествовательное произведение исторического или легедарного характера: сказочник - сочинитель или раасказчик сказок; рассказчик - 1 личность. от лица которого ведется рассказ, 2-человек,который что-нибудь рассказывает; сказывать -говорить, извещать, рассказывать; сказочно -удивительно, необычно; сказитель - создатель, рассказчик былин, сказок
Гость:
Сказитель - человек говорящий (рассказывающий). Сказание, рассказ - собственно то, что человек говорит. (тут надо уточнить вопрос, означают ли родственные однокоренные, или близкие по значению.)
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