Гость: Гость:

tg*x(3*tg*x-4)=2*tg*x-3 делаем замену: tg*x=t Подстановка: t(3*t-4)=2*t-3 3t^2-6*t+3=0 (^2- возведение в квадрат) Сокращаем на 3 t^2-2*t+1=0 Откуда: (t-1)^2=0 t=1 Обратная подстановка: tg*x=1 откуда tgx=1 и tgx=-1 Находим х: х=arctg(1)=45 (pi/4) х=arctg(-1)=-45 (-pi/4)