угол параллелограмма равен 120градусов а большая диагональ 14см а одна из сторон 10см надите периметр и площадь параллелограмма

Геометрия

угол параллелограмма равен 120градусов а большая диагональ 14см а одна из сторон 10см надите периметр и площадь параллелограмма

Автор: Гость