угол параллелограмма равен 120градусов а большая диагональ 14см а одна из сторон 10см надите периметр и площадь параллелограмма
Геометрия
угол параллелограмма равен 120градусов а большая диагональ 14см а одна из сторон 10см надите периметр и площадь параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a^2=c^2+b^2-2ab*cos120 a^2=16+100-80*(-1\2) a^2=156=2√39 p=(a+b)2=8+4√39
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