S(t) = 3(t в квадрате) - 4t; t = 3с
Алгебра
S(t) = 3(t в квадрате) - 4t; t = 3с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие нужно записывать более подробно S(t) = 3(t в квадрате) - 4t; t = 3с Два варианта ответа: Если 3с - некоторый параметр (читается как "три умноженное на цэ") S(t) =3*(3с)^2-4*3c = 27c^2-12c (^ - знак возведения в степень) Если 3с означает 3 секунды, то S(t)=15
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