ребята в возрасте от 11 до 15 лет называют подростками, тинейджерами.подумайте, какие определения приминяют для характеристики подросткового возраста и почему.
География
ребята в возрасте от 11 до 15 лет называют подростками, тинейджерами.подумайте, какие определения приминяют для характеристики подросткового возраста и почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подросток - это слово используется потому, что означает буквально под ростом, т.е. человек уже не мал, но ещё не набрал свой полный рост. Тинэйджер - англ. Teenager здесь обращаем внимание на строение слова: teen - в англ. язык этим суффиксом заканчиваются числительные от 13 до 19 т.е. эта часть слова символизирует возраст людей, а часть слова age(r) собственно и означает в английском возраст.
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