Стороны парал-ма равны 4и7см,а угол между ними равен 150 градусов.найдите площадь паралелограмма????? плиз оч надо ток скорее

Геометрия

Стороны парал-ма равны 4и7см,а угол между ними равен 150 градусов.найдите площадь паралелограмма????? плиз оч надо ток скорее

Автор: Гость