Стороны парал-ма равны 4и7см,а угол между ними равен 150 градусов.найдите площадь паралелограмма????? плиз оч надо ток скорее

Геометрия
Стороны парал-ма равны 4и7см,а угол между ними равен 150 градусов.найдите площадь паралелограмма????? плиз оч надо ток скорее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b*sin(alfa) S=4*7*sin(150)=28*0,5=14 см2 Ответ: площадь параллелограмма равна 14 кв.см
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