прямые а и б лежат в параллельных плоскостях A и B. Моут ли эти прямые быть: а) параллнльными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая

Геометрия

прямые а и б лежат в параллельных плоскостях A и B. Моут ли эти прямые быть: а) параллнльными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая

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