прямые а и б лежат в параллельных плоскостях A и B. Моут ли эти прямые быть: а) параллнльными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая

Геометрия
прямые а и б лежат в параллельных плоскостях A и B. Моут ли эти прямые быть: а) параллнльными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ во вложенном файле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
дайте характеристику гидроксида бария!
Ответить
Алгебра
S(t) = 3(t в квадрате) - 4t; t = 3с
Ответить
География
ребята в возрасте от 11 до 15 лет называют подростками, тинейджерами.подумайте, какие определения приминяют для характеристики подросткового возрас...
Ответить
Алгебра
tg*x(3*tg*x-4)=2*tg*x-3
Ответить
Геометрия
угол параллелограмма равен 120градусов а большая диагональ 14см а одна из сторон 10см надите периметр и площадь параллелограмма
Ответить