86 - 34 Как удобно уменьшаемое заменить суммой разрядных слагаемых??7
Математика
86 - 34 Как удобно уменьшаемое заменить суммой разрядных слагаемых??7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 86 - уменьшаемое Замена на сумму рязрядных слагаемых: 86=80+6 Заменим и второе число: 34=30+4 Делаем вычитание: (80+6)-(30+4)=(80-30)+(6-4)=50+2=52
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