Задача найти площадь параллелограмма если его диагонали 8 см и 12см,а угол между ними равер 45 градусов.

Геометрия
Задача найти площадь параллелограмма если его диагонали 8 см и 12см,а угол между ними равер 45 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача найти площадь параллелограмма если его диагонали 8 см и 12см,а угол между ними равен 45 градусов. s=1/2*d1*d2*sin45=8*12*√2/2*1/2=48√2
Гость:
S =(d1 * d2 * sin45) :2 = (8 * 12 * корень из2/2) :2 = 24корня из2
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