Задача найти площадь параллелограмма если его диагонали 8 см и 12см,а угол между ними равер 45 градусов.

Геометрия

Задача найти площадь параллелограмма если его диагонали 8 см и 12см,а угол между ними равер 45 градусов.

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