В соединении калия с кислородом массовая доля металла составляет 44,8%.определить простейшую формулу этого соединения.
Химия
В соединении калия с кислородом массовая доля металла составляет 44,8%.определить простейшую формулу этого соединения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соединение состоит из 44,8% калия и (100-44,8)%=55,2% кислорода. Разделим содержание каждого из элементов соединения на их молекулярные массы (калий - 39 г/моль и кислород - 16 г/моль). Соотношение будет следующим: 44,8/39:55,2/16=1,149:3,45 Делим полученное соотношение на меньшее из чисел (на 1,149). Получаем соотношение: 1,149/1,149:3,45/1,149=1:3 Таким образом, простейшая формула соединения будет КО3 (озонид калия)
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