В трех вершинах правильного пятиугольника расположены фишки. Разрешается передвигать их по диоганали в любую свободную вершину.Можно ли таким образом добиться того, чтобы одна из фишек вернулась на свободное место, а две другие...

Математика

В трех вершинах правильного пятиугольника расположены фишки. Разрешается передвигать их по диоганали в любую свободную вершину.Можно ли таким образом добиться того, чтобы одна из фишек вернулась на свободное место, а две другие помелялись местами

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