В трех вершинах правильного пятиугольника расположены фишки. Разрешается передвигать их по диоганали в любую свободную вершину.Можно ли таким образом добиться того, чтобы одна из фишек вернулась на свободное место, а две другие...
Математика
В трех вершинах правильного пятиугольника расположены фишки. Разрешается передвигать их по диоганали в любую свободную вершину.Можно ли таким образом добиться того, чтобы одна из фишек вернулась на свободное место, а две другие помелялись местами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нельзя , так ,как диагоналей 5-1=4, а фишки 3, одна фишка всегда попадает на соседний угол.
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