Двое рабочих выполнили некоторую работу за 20 часов. Один из них, работая отдельно, мог бы выполнить эту работу за 36 часов. За сколько часов мог бы выполнить эту работу второй рабочий?

Математика

Двое рабочих выполнили некоторую работу за 20 часов. Один из них, работая отдельно, мог бы выполнить эту работу за 36 часов. За сколько часов мог бы выполнить эту работу второй рабочий?

Автор: Гость