Двое рабочих выполнили некоторую работу за 20 часов. Один из них, работая отдельно, мог бы выполнить эту работу за 36 часов. За сколько часов мог бы выполнить эту работу второй рабочий?
Математика
Двое рабочих выполнили некоторую работу за 20 часов. Один из них, работая отдельно, мог бы выполнить эту работу за 36 часов. За сколько часов мог бы выполнить эту работу второй рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 :20= 1/20 часть работы за 1 час будет выполнена двумя рабочими 2) 1/20 - 1/36 = 1/45 часть работы за 1 час будет выполнена 2 рабочим 3) 1 : 1/45 = за 45 часов выполнит всю работу 2 рабочий,если будет работать один
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